Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Widerstand gegen Bundespolizisten

Konstanz (ots)

Am Sonntag, den 15. August 2021, kam es bei einer Personenkontrolle am Bahnhof Konstanz zu Straftaten gegen die eingesetzten Beamten.

Die Bundespolizei führte in den frühen Morgenstunden am Bahnhof Konstanz eine Personenkontrolle durch. Von Beginn an verhielt sich der gambische Staatsangehörige aggressiv und äußerte sich lautstark gegen die Überprüfung. Trotz mehrfachen Aufforderungen sich auszuweisen, sowie seine Glasflasche abzustellen, kam der 25 - Jährige dem nicht nach und entfernte sich wiederholt von der Kontrollörtlichkeit. Anschließend griff er die Beamten an und leistete derart massiven Widerstand, dass er zu Boden gebracht und eine Fesselung erforderlich wurde. Hierbei unterstützte ein Landespolizist und zudem zwei unbeteiligte Zeugen die Bundespolizisten.

Der Mann wurde noch in der Nacht nach Beendigung aller erforderlichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Konstanz dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell