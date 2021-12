Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletzter Person in Olsberg

Olsberg (ots)

Ein 60jähriger Mann aus Hamm hielt am Freitag, 23.12.2021, 19.40 Uhr verkehrsbedingt am Kreisverkehr in der Hauptstraße in Bigge-Olsberg. Ein hinter ihm fahrender 22jähriger Mann aus Olsberg erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW des 60jährigen auf. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und ein Mitfahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs leicht verletzt. (Wie)

