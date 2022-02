Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

An der Hervester Straße beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen VW Passat und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden liegt bei schätzungsweise 2.500 Euro. Die Unfallflucht fand am Donnerstag, zwischen 05.50 Uhr und 14.15 Uhr statt.

Zwischen 13 Uhr und 17.15 Uhr kam es am Donnerstag am Merkelheider Weg zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter hinterließ einen Schaden von etwa 1.000 Euro an einem Nissan Micra. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Einen Schaden von ca. 4.000 Euro verursachte ein unbekannter Autofahrer an einem weißen Seat MII und flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Unfallort liegt an der Wiener Straße. Unfallzeit: Donnerstag, zwischen 8 Uhr und 16 Uhr.

Bottrop

An der Hans-Böckler-Straße, Ecke Böckenhoffstraße verursachte ein anderer Fahrzeugführer einen Schaden von etwa 3.000 Euro an einem Auto. Er leitete keine Schadensregulierung ein, sondern flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen Lkw-Betonmischer. Ein Kennzeichen ist bisher nicht bekannt. Die Unfallzeit war heute um 09.50 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell