Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Roller entwendet/Handtaschen aus PKW gestohlen

Iserlohn (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Mittwochabend wurde aus einer Tiefgarage an der "Baarstraße" ein E-Roller entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Zwischen 15:30 und 17:15 Uhr wurde am Mittwoch am "Lenninghauser Weg" die hintere rechte Seitenscheibe eines Suzuki Vitara eingeschlagen. Der oder die Täter entwendeten vom Beifahrersitz eine Handtasche mitsamt Inhalt. Ähnlich erging es der Halterin eines Peugeot 207. Ihr Fahrzeug stand, ebenfalls am Mittwoch, zwischen 14:00 und 15:50 Uhr am "Teichweg". Als sie zum Fahrzeug kam, stellte sie eine eingeschlagene Seitenscheibe an der hinteren linken Seite fest. Ihre Umhängetasche mit Portemonnaie war verschwunden. Die Polizei warnt davor Handtaschen oder Wertgegenstände in Fahrzeugen zurückzulassen. Den Tätern reichen oft schon kleine Zeitfenster, um sich Zugriff zum Innenraum des Fahrzeugs zu verschaffen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell