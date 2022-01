Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Aktuelle Öffentlichkeitsfahndung nach 55-jährigem Plettenberger

Plettenberg (ots)

Seit gestern Abend (06.01.2022) wird der 55-jährige Dirk S. vermisst. Er verließ sein Wohnhaus "An der Ratschelle" vermutlich im Verlauf des gestrigen Tages in unbekannte Richtung. Der Gesuchte (FOTO) ist ca. 1.75m groß, schlank und ist vermutlich mit schwarzen Sportschuhen, einer schwarzen Regenjacke und einer schwarzen Hose oder Bluejeans bekleidet. Der Gesuchte zieht darüber hinaus im Gehen eines der Beine auffällig nach. Aufgrund der Gesamtumstände ist derzeit nicht auszuschließen, dass sich der Gesuchte in einer für ihn gefährlichen Situation befindet. Im Rahmen der Suchmaßnahmen kommen derzeit im Stadtgebiet Plettenberg auch eine Hundestaffel sowie ein Hubschrauber zum Einsatz.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten bitte unter Notruf 110. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell