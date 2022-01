Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falscher Impfpass/Kellereinbruch

Menden (ots)

Ein 30-jähriger Mendener zeigte am Dienstagmorgen beim Betreten des Rathauses seinen Impfpass vor. Der kontrollierenden Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes fielen Unstimmigkeiten im Pass auf. Sie informierte die Polizei. Gegenüber den Polizisten gab der 30-Jährige an, dass der Pass tatsächlich gefälscht sei und er ihn so gekauft habe. Der Impfpass wurde sichergestellt. Gegen den 30-Jährige wird nun wegen des Fälschens von Gesundheitszeugnissen ermittelt. (schl)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter eine Kellertür eines Wohnhauses an der "Landwehr" auf. Aus dem Keller wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme der Polizisten meldete sich ein Mieter, der angab zwischen 01:30 und 02:00 Uhr zwei junge Männer im Kellerbereich beobachtet zu haben. Die beiden Männer konnte er allerdings nicht näher beschreiben. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell