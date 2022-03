Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibe an Auto eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag schlugen unbekannte Täter in Ketsch an einem geparkten Auto eine Seitenscheibe ein. Die Unbekannte schlugen mit einem noch unbekannten Gegenstand gegen die hintere rechte Seitenscheibe eines Ford ein, der vor einem Anwesen in der Wieblinger Straße abgestellt war. Die Scheibe zerbarst hierdurch. Nach bisherigen Feststellungen des Fahrzeugbesitzers wurde aus dem Ford nichts entwendet. Inwiefern die Täter bei der Ausführung der Tat gestört wurden und von der weiteren Tatausführung eines Autoeinbruchs absahen oder lediglich das Ziel hatten, das Auto zu beschädigen, ist bislang unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell