POL-PPWP: Unbekannter attackiert 52-Jährige

Kaiserslautern (ots)

Weil sie von einem fremden Mann beleidigt und gestoßen wurde, hat eine Frau am Dienstagnachmittag die Polizei verständigt. Wie die 52-Jährige mitteilte, war es in einem Linienbus zu einer Begegnung mit dem Täter gekommen. Demnach hatte die Frau während der Fahrt ein Fenster geschlossen, weil es ihr kalt war. Daraufhin habe der Unbekannte sie angepöbelt und beleidigt.

Der Busfahrer forderte daraufhin beide Passagiere auf, den Bus zu verlassen. Nach dem Aussteigen in der Von-Miller-Straße habe der Mann sie dann zu Boden gestoßen, wobei sich die 52-Jährige an der Hand verletzte. Anschließend sei der Unbekannte in Begleitung einer Frau weggegangen. Das Opfer lief dem Pärchen noch ein Stück hinterher, verlor es dann aber aus den Augen.

Die verständigte Streife forderte den Rettungsdienst an, und die Frau wurde mit Verdacht auf einen Knochenbruch ins Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte bei einer ersten Suche in der Umgebung nicht mehr gesichtet werden. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Mann und seine Begleiterin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

