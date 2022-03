Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 21-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim-Innenstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt wurde eine 21-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Ein 44-jähriger Mann befuhr kurz nach 9 Uhr mit einem Peugeot-Transporter den Fußgängerbereich am Willy-Brandt-Platz vor dem Mannheimer Hauptbahnhof. Dabei fuhr er zu dicht an der 21-Jährigen vorbei und touchierte sie leicht. Die junge Frau wurde nach vorne gestoßen und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen am Fuß zu. Sie wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte zur Untersuchung und weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

