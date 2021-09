Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Samstag, den 11.09.2021, kam es gegen 14:45 Uhr in der Albertstraße in Frankenthal zu einem Zwischenfall zwischen einem Fahrrad- sowie einem PKW-Fahrer. Nachdem es fast zu einem Verkehrsunfall zwischen den beiden Beteiligten gekommen sei, habe der Radfahrer aggressiv reagiert und sein blaues Mountainbike mehrfach auf die Motorhaube des PKW geworfen. Zudem habe er einen weiteren massiven Gegenstand derart auf die Windschutzscheibe geschlagen, dass diese zu Bruch ging. Im Anschluss sei der unbekannte Täter geflüchtet. Bei dem Täter habe es sich um eine männliche Person mittleren Alters gehandelt, welcher ein schwarzes Oberteil trug und einen khaki-farbenen Rucksack mit sich führte. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 2500 Euro belaufen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

