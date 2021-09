Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nur mit Unterhose in der Fußgängerzone unterwegs

Speyer (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 05.00 Uhr, wurde von einem Passanten ein lediglich mit Unterhose bekleideter Mann in der Karmeliter Straße festgestellt. Durch die Streife wurde schließlich herausgefunden, dass der nur spärlich bekleidete 50-jährige Mann aus Gießen sich aus dem Gästehaus einer Lokalität ausgesperrt hatte und nun nicht mehr in sein Zimmer kam. Mit Hilfe der Streife konnte schließlich jemand erreicht werden, der dem Mann wieder Einlass gewährte.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell