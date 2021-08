Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Katalysator abgetrennt und gestohlen, gibt es Zeugen?

Gengenbach (ots)

Nach dem Diebstahl eines Katalysators am Donnerstagmorgen in der Gartenstraße haben die Beamten des Polizeipostens Gengenbach die Ermittlungen aufgenommen und hoffen auf Zeugenhinweise. Zwischen 8:55 Uhr und 9:50 Uhr wurde an einem dort abgestellten VW Golf mutmaßlich unter der Verwendung eines Winkelschleifers der eingebaute Katalysator abgetrennt und entwendet. Die damit einhergehenden Geräusche könnten möglicherweise die Aufmerksamkeit von Zeugen erregt haben. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07803 9662-0 bei den Ermittlern des Polizeipostens Gengenbach.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell