Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Scheibe an Getränkeautomat eingeschlagen

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wollte sich ein 18-jähriger Mann aus Römerberg an einem Pizzaautomaten Im Sterngarten in Speyer etwas zu essen holen, als er bemerkte, dass am Getränkeautomaten nebenan die Scheibe eingeschlagen war. Inwiefern etwas entwendet wurde muss noch geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell