Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Lkrs. VS) C-Klasse von Unbekanntem ramponiert

Bad Dürrheim (ots)

Auf rund 5000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter im Ahornweg am Sonntag an einer C-Klasse hinterlassen hat. Der schwarze Mercedes mit Reutlinger Nummer stand zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr auf einem Parkplatz neben der Straße. Als der 46-jährige Fahrer wegfahren wollte, bemerkte er den Schaden an der hinteren Stoßstange und am rechten Kotflügel. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Schwenningen unter Telefon 07720 85000 entgegen.

