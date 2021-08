Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau Waldsiedlung, Lkr. Konstanz) Glimmende Zigarettenkippe setzt Mülleimer in Brand (01.08.2021)

Reichenau Waldsiedlung, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz ist es am Sonntagnachmittag am Zentrum für Psychiatrie Reichenau nahe der Waldsiedlung in der Feursteinstraße gekommen. Ein Bewohner hatte achtlos eine noch glimmende Zigarettenkippe in einen Papiermülleimer geworfen und so einen Brand verursacht. Durch das schnelle Eingreifen der mit mehreren Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften anrückenden Feuerwehr Konstanz sowie dem Einsatz der Werksfeuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers durch den in Vollbrand geratenen Mülleimer auf das Zimmer des Bewohners und möglicherweise auf das Gebäude noch rechtzeitig verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Brandschadens steht noch nicht fest.

