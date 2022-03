Polizei Eschwege

POL-ESW: "Speedmarathon"- Bilanz im Werra-Meißner-Kreis

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Im Nachgang zum gestern durchgeführten Speedmarathon im Werra-Meißner-Kreis noch einige Daten:

Im Laufe des gestrigen Donnerstags wurden im gesamten Kreisgebiet unter Beteiligung aller Polizeistationen sowie des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Werra-Meißner an sechs Kontrollstellen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden 1310 Fahrzeuge erfasst und dabei 39 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Davon lagen 34 Verstöße im Bereich der Verwarnung und fünf im Bereich eines Bußgeldes. Fahrverbote mussten nicht ausgesprochen werden.

Insgesamt wurden vier Tests wegen Verdacht auf Alkohol- oder Konsum illegaler Drogen durchgeführt, die in zwei Fällen zu einer Blutentnahme führten.

Dabei handelt es sich um einen 32-Jährigen aus Sickerode, der am frühen Morgen, um 09:25 Uhr, in der Kontrollstelle an der B 27 zwischen Albungen und Strahlshausen angehalten und kontrolliert wurde. Wegen Verdacht auf Konsum illegaler Drogen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Bei einer Kontrolle im Bereich "Hessenring" in Eschwege flüchtete in den Mittagsstunden ein 25-Jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wehretal vor den kontrollierenden Beamten. Die Flucht endete jedoch in einer Sackgasse, so dass der 25-Jährige festgenommen werden konnte. Gründe, sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen, lagen ausreichend vor. Die angebrachten Kennzeichen waren gestohlen bzw. verfälscht; das Auto zudem nicht pflichtversichert. Der 25-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und fuhr unter dem Einfluss illegaler Betäubungsmittel. Darüber hinaus wurden noch geringe Mengen Amphetamine im Fahrzeug aufgefunden, so dass den 25-Jährigen nun mehrere Verfahren erwarten.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell