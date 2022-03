Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.03.22 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw

Am 22.03.22 wurde in Bad Sooden-Allendorf in der Straße "Hainbachwiesen" ein schwarzer Mercedes GLK durch Unbekannte beschädigt. Zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr wurde das Fahrzeug am Nachmittag auf der Beifahrerseite an mehreren Stellen zerkratzt. Schaden: 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Haltestelle

Mehrere Jugendliche wurden gestern Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, gesehen, als sie in der Südstraße in Niederhone die überdachte Haltestelle am Bahnhof Niederhone beschädigten. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte noch ein Jugendlicher, ein 14-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard, vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten übergeben werden. An der Haltestelle wurde eine Glasscheibe zerstört, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Die anderen Jugendlichen sollen ebenfalls zwischen 14 und 15 Jahre alt sein. Zwei trugen eine auffällig orangefarbene Jacke, wovon einer einen grünen Rucksack mitführte. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Trickdiebstahl

Um 13:20 Uhr wurde gestern Mittag ein 82-Jähriger von einer jüngeren, männlichen Person auf dem Rewe-Parkplatz in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau angesprochen. Der junge Mann verwickelt den 82-Jährigen zunächst in ein Gespräch und bot diesem zwei Armbanduhren als Geschenk an. Für eine weitere Uhr verlangte er jedoch Geld. Der Geschädigte war bereit 100 Euro zu zahlen und händigte diese dem Tatverdächtigen aus, was diesem jedoch zu wenig war. Daraufhin griff er in das Portmonee des Geschädigten und entwendete daraus weitere 100 Euro. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige unter Zurücklassung der drei Armbanduhren in unbekannte Richtung. Beschreibung des Tatverdächtigen: mitteleuropäisches Aussehen; ca. 180 cm groß und von schlanker Gestalt. Sein Alter wird auf 25 - 30 Jahre geschätzt. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Betrug - Schockanruf

Um 12:40 Uhr erhielt gestern Mittag eine 69-Jährige aus Witzenhausen einen Anruf von einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Diese erzählte, dass sie etwas Dummes gemacht habe und nun bei der Polizei sitze. Dann übergab sie das Gespräch an eine angebliche Rechtsanwältin. Da der 69-Jährigen nach der ersten Aufregung alles dann doch sehr dubios vorkam und sie durch Angehörige auf diese Betrugsmasche im Vorfeld aufgeklärt wurde, beendete sie das Gespräch, bevor es zur üblichen Geldforderung für eine Kaution kam.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

