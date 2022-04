Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Donut-Geschäft - Bargeld, Spendendosen und Musikbox entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.04.2022:

Melsungen

Einbruch in Donut-Verkaufsgeschäft

Tatzeit: Samstag, 09.04.2022, 15:00 Uhr bis Sonntag, 10.04.2022, 10:45 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09./10.04.2022) brachen unbekannte Täter in ein Donut-Verkaufsgeschäft in der Friedhofstraße in Melsungen ein.

Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstür des Geschäftes auf und verschafften sich so unberechtigt Zutritt. Im Innenbereich wurde dann die Geldkassette der Kasse gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld wurde entwendet. Außerdem wurden zwei Spendendosen sowie eine Bluetooth-Lautsprecherbox entwendet. Die Höhe des Stehlguts beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. An der Eingangstür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell