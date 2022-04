Polizei Homberg

POL-HR: Exhibitionist - Mann zieht sich in Bankfiliale aus und läuft durch Innenstadt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.04.2022:

Homberg

Exhibitionist - Mann zieht sich in Bankfiliale aus

Tatzeit: Donnerstag, 14.04.2022, 09:40 Uhr

Am Donnerstagvormittag entkleidete sich ein 22-jähriger Mann in einer Bankfiliale in der Kasseler Straße in Homberg.

Der Mann entkleidete sich in der Bankfiliale, legte sich auf den Boden und manipulierte, vor den Augen der Kundschaft und der Angestellten, an seinem Geschlechtsteil. Wenig später verließ der Mann die Bankfiliale und hielt sich im Bereich der Kasseler Straße/Drehscheibe auf. Auch hier mussten Passanten das Geschehen mitverfolgen. Kurz darauf gelang einer herbeigerufenen Streife der Polizeistation Homberg den in Homberg lebenden Mann widerstandslos festzunehmen.

Was genau, den aus Eritrea stammenden Mann dazu bewegt hat, kann derzeit nicht gesagt werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell