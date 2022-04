Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Niederbeisheim: Unbekannte Täter brechen in Vereinsheim ein

Homberg (ots)

Knüllwald-Niederbeisheim

Einbruch in Vereinsheim Tatzeit: 13.04.2022, 10:00 Uhr bis 14.04.2022, 18:02 Uhr In das Vereinsheim in der Straße "Zum Sportplatz" brachen unbekannte Täter in der vergangenen Woche ein. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Die Täter brachen ein Fenster des Vereinsheims auf und stiegen hierdurch in die Räumlichkeiten ein. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell