POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (Kr.) 28.09.2021, 23:30 Uhr - 29.09.2021, 15:00 Uhr

Am Dienstagabend, den 28.09.2021, parkte ein 75jähriger Einbecker seinen Pkw VW Golf ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Dr.-Friedrich-Uhde-Straße, in Höhe der Stadtbücherei. Als er am nächsten Tag sein Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er fest, dass ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel seines Pkw abgefahren hatte. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 700,- Euro zu kümmern. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die zu dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

