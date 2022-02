Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Promille am Steuer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 58-Jähriger wurde am Dienstagabend in der Jenaer Straße in Bürgel einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1 Promille an Licht brachte. Folglich musste der Mann die Beamten zur Polizei begleiten, wo er nochmal einen Beatmungstest durchführen musste. Hier bestätigte das Gerät den Promillewert des 58-Jährigen, sodass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Einfluss von Alkohol eingeleitet wurde.

