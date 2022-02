Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradteile geklaut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Klingel, sowie die lichttechnische Einrichtung, eines hochwertigen Pedelecs montierten Unbekannte in Petersberg ab. Das Rad war in einem Hausflur gesichert abgestellt, als sich die Langfinger daran zu schaffen machten. Der Eigentümer meldete dies am Dienstagmorgen der Polizei. Hinweise auf die Diebe gibt es aktuell noch nicht, die Ermittlungen wegen Diebstahls wurden aufgenommen.

