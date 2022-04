Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Gensungen: Unbekannte Täter versuchen in Lagerhalle einzubrechen

Homberg (ots)

Felsberg-Gensungen

Versuchter Einbruch in Lagerhalle Tatzeit: 12.04.2022, 09:00 Uhr bis 19.04.2022, 16:38 Uhr Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in eine Lagerhalle "In den Steinen". Die Täter begaben sich auf die Rückseite der Halle und versuchten dort erfolglos die Eingangstür aufzubrechen. Die Tür wurde dabei beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell