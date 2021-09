Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der B42 mit Personenschaden (leichtverletzt)

Lahnstein (ots)

Am 21.09.2021, gegen 11.30 Uhr, kam es auf der B42, Koblenz in Fahrtrichtung Lahnstein kur vor der AS B260, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Sachstand wurden bei dem Verkehrsunfall zwei Fahrzeuginsassen leichtverletzt. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Für die Unfallaufnahme musste die rechte von zwei Fahrspuren der B42 in Fahrtrichtung Lahnstein komplett gesperrt werden. Die Unfallaufnahme, einhergehend die Sperrung, dauerte bis ca. 12:30 Uhr an.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell