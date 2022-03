Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Heftige Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen führt zu Großeinsatz der Polizei (29.03.2022)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen hat am späten Dienstagnachmittag bis in die frühen Abendstunden des Dienstags im Bereich Hegaustraße, Hadwigstraße beziehungsweis zur August-Ruf-Straße hin zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Gegen 16.30 Uhr gingen bei der Leitstelle der Polizei mehrere Notrufe ein, dass es im Bereich der Hegaustraße zu einer Schlägerei zwischen etwa 20 bis 30 Jugendlichen oder heranwachsenden Personen, möglicherweise auch noch mit mehr als 30 Beteiligten gekommen sei, die derzeit noch andauere. Mehrere sofort eingesetzte Polizeistreifen fanden den Sachverhalt bestätigt. Allerdings entfernten sich die Beteiligten beim Erkennen der Polizeistreifen teilweise in die angrenzenden Straßen, wo die Auseinandersetzung zunächst fortgeführt wurde. Mit weiteren hinzugezogenen Polizeikräften konnte die Lage schließlich soweit beruhigt und Beteiligte teils vorläufig festgenommen werden. Bei der Auseinandersetzung wurden unter den Beteiligten mehrere Personen verletzt, sodass auch Rettungskräfte hinzugezogen werden mussten, welche die verletzten Personen - nach ersten Erkenntnissen 10 Personen - ärztlich versorgten. Bei dem Polizeieinsatz musste auch Pfefferspray gegen einzelne Beteiligte eingesetzt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen - es könnte sich um eine Auseinandersetzung zweier verfeindeter Familienclans handeln - und den daran Beteiligten dauern an. Derzeit wird die Innenstadt Singen mit hohem Polizeiaufgebot bestreift, um einer möglichen weiteren Auseinandersetzung zwischen den beiden rivalisierenden Gruppen vorzubeugen. Gegebenenfalls wird nachberichtet.

