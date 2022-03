Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Eßlingen, B 523 Abzweigung Eßlingen) Verkehrsunfall fordert mehrere teils schwer verletzte Personen - Rettungshubschrauber im Einsatz (29.03.2022)

Tuttlingen-Eßlingen, B 523 Abzweigung Eßlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren teils schwer verletzten Personen ist es am späten Dienstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, auf der Bundesstraße 523 bei Tuttlingen-Eßlingen auf Höhe der Abzweigung zur Kreisstraße 5944 gekommen. Ein Fahrer eines Seat Ibizas fuhr - von Tuttlingen kommend - auf der B 523 in Richtung VS-Schwenningen und wollte an der Abzweigung Tuttlingen-Eßlingen nach links in Richtung Kreisstraße 5944 abbiegen. Hierbei kam es zu einer heftigen Kollision mit einem auf der B 523 aus Richtung VS-Schwenningen entgegenkommenden und mit zwei Personen besetzten VW Sharan. Infolge der Kollision wurde der Seat abgewiesen und prallte mit einem Skoda zusammen, dessen Fahrerin an der Abzweigung wartete, um von der K 5944 auf die B 523 abzubiegen. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des VW Sharans, der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer des Seats sowie die Fahrerin des zudem mit einem siebenjährigen Mädchen besetzten Skodas schwer verletzt. Eine Beifahrerin im Sharan und das siebenjährige Mädchen aus dem Skoda erlitten leichte Verletzungen. Mit mehreren Fahrzeugen zusammen mit Notärzten eintreffende Rettungskräfte kümmerten sich um die teils schwer verletzten Personen. Zudem waren ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Eßlingen mit zwei Fahrzeugen und fünf Mann im Einsatz. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach erster Einschätzung Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro. Um die Fahrzeuge kümmern sich derzeit Abschleppdienste. Während der Unfallaufnahme, die derzeit noch andauert, musste die Unfallstelle vollständig gesperrt werden.

