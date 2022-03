Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Blumenkübel in Brand geraten (29.03.2022)

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Wegen eines in Brand geratenen Blumenkübels ist es am Dienstagnachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, zu einem Einsatz der Feuerwehr in der Alemannenstraße gekommen. Vermutlich hatte eine zuvor in dem Kübel ausgedrückte, jedoch nicht vollständig erloschene Zigarettenkippe den Brand ausgelöst. Die mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr Donaueschingen brachte den Brand mit einem Kleinlöscher schnell unter Kontrolle.

