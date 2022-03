Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach-Fischbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Frau geht Telefonbetrüger auf den Leim (25.03.2022)

Niedereschach (ots)

Einem Telefonbetrüger aufgesessen ist eine Frau am Mittwoch. Ein Mann rief bei einer über 60 Jahre alten Frau an und verwickelte sie in ein Gespräch. Dabei gelang es ihm, sie zur Installation einer Fernsoftware auf ihrem PC zu überreden mit der es ihm möglich war, mehrere Überweisungen vom Konto der Frau zu tätigen. Der Ganove erbeutete so einen vierstelligen Geldbetrag, von dem die Bank der Frau nach Bekanntwerden des Betrugs nur einen Teil wieder zurückbuchen konnte.

Die Polizei warnt vor der Masche. Geben Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner mit der Installation einer Fernwartungssoftware. Auch wenn sich hinter dem Anrufer angeblich eine Firma verbirgt: seriöse Unternehmen (z.B. Microsoft) nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Hinterfragen Sie solche Anrufe und legen sie im Zweifelsfall einfach den Hörer auf. Geben Sie niemals private Daten, wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten Ihres Kontos heraus. Umfangreiche Tipps gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell