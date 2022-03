Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kasseler Kripo sucht Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim in Damaschkestraße

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

In der Nacht zum gestrigen Montag sind bislang unbekannte Täter in die Geschäftsstelle eines Sportvereins in der Damaschkestraße in Kassel eingebrochen. Dabei hatten es die Einbrecher allem Anschein nach ausschließlich auf den Möbeltresor mit Bargeld und Fahrzeugpapieren abgesehen, den sie aus einem aufgebrochenen Schrank erbeuteten. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wann genau in der Nacht sich der Einbruch in das Vereinsheim neben der Auesporthalle ereignete, ist bis dato noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Täter über den Zaun gestiegen und hatten zunächst die Alarmanlage des Gebäudes beschädigt, die dadurch nicht mehr funktionierte. Anschließend hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und stiegen so in die Geschäftsstelle ein. Offenbar zielgerichtet brachen sie dort gewaltsam den Schrank mit dem kleinen Tresor auf. Mit ihrer Beute traten die Täter im Anschluss über das aufgehebelte Fenster die Flucht nach draußen an, wo sich ihre Spur verliert.

Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Damaschkestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu dem Fall geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen

