Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizeibeamte/-innen beleidigt

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Teichstraße 4, Sonntag, 16. Januar 2022, 04:25 Uhr,

Northeim (Gro)

Ein erheblich alkoholisierter 24-Jähriger aus Meiningen gerät mit seinen Freunden in Gillersheim in Streit, da er der Meinung war, trotz seiner Alkoholisierung noch einen Pkw führen zu können. Nachdem die Streitigkeiten vorerst geschlichtet worden, willigte der 24-Jährige ein, von den Freunden nach Hause gebracht zu werden. Auf der Fahrt versucht der 24-Jährige dann jedoch, aus dem Auto auszusteigen. Die Polizei nahm den 24-Jährigen, der eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2 Promille aufwies, daher zum Schutz seiner Person in Gewahrsam. Er wurde in Northeim am Polizeidienstgebäude an Angehörige, die sich bereit erklärt hatten, ihn abzuholen, übergeben. Dabei beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten/-innen als "Hurensöhne". Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, zudem muss der 24-Jährige die Kosten des Polizeieinsatzes tragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell