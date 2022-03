Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, Lkrs. RW) Tochter bewahrt Senior vor Schaden

Hardt (ots)

Die Tochter eines 85 Jahre alten Mannes hat diesen vor einem Schaden bei einem sogenannten Haustürgeschäft von mehreren Hundert Euro bewahrt. Ihr Vater war am Montagmorgen von einem italienischen Passanten angesprochen, der sich als ehemaliger Arbeitskollege ausgab und dem betagten Mann Uhren und eine Jacke für über 300 Euro aufschwatzte. Die 56-jährige Tochter hatte jedoch von dem fremden Besuch etwas mitbekommen und stellte Mann. Sie hielt in fest, bis die Polizei eintraf. Als diese kam, hatte der 57-Jährige Neapolitaner, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat und vermutlich minderwertige Ware anbot, das Geld wieder zurück gegeben. Wie die Polizei feststellte, ist der Mann, der eine Reisegewerbeerlaubnis hat, mit der gleichen Masche bereits mehrfach aufgetreten. Die Ermittlungen der Polizei Schramberg in dem Fall dauern an. Auch in Österreich wird gegen ihn ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Rottweil wurde über den Vorfall vorab informiert.

