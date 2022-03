Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) E-Bike aus Garage gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (28./29.03.2022)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter ein E-Bike aus einer Garage eines Anwesens in der Rainstraße nahe der Abzweigung "Am Rain" gestohlen. Bei dem zuvor in der Garage verschlossen abgestellten E-Bike handelt es sich um ein weißes Fahrrad der Marke Pegasus. An dem E-Bike waren zwei schwarze Kunststoff-Gepäcktaschen angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei Trossingen (07425 33866) entgegen.

