Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Autoscheibe eingeschlagen - Handtasche von Rücksitzbank entwende

Möhnesee (ots)

t

Eine auf der Rücksitzbank abgelegte Handtasche weckte am Dienstag (18. Januar 2022) zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr offensichtlich das Interesse eines Autoknackers. Um an das Diebesgut zu gelangen, schlug er die Seitenscheibe, eines auf einem Parkplatz an der Hevebrücke (B229) geparkten Wagens ein. Die Polizei rät: "Lassen Sie keine Gegenstände im Wagen, die das Interesse von Dieben wecken könnte. Neben dem Verlust des Eigentums muss man in der Regel auch noch viel Zeit investieren, um beispielsweise den Schaden mit der Versicherung zu regulieren und entwendete Dokumente zu beantragen." Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

