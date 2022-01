Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Landstuhl, Bruchwiesenstraße (ots)

Am Freitagmorgen um 08:56 Uhr ereignete sich in der Bruchwiesenstraße in Landstuhl ein Verkehrsunfall, bei dem die beiden Pkw-Fahrer schwer verletzt wurden. Ein 83-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Bruchwiesenstraße in Richtung Kindsbach. Der 59-jährige VW-Fahrer befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. In Höhe des Anwesens 43 fuhr der Audi-Fahrer sein Fahrzeug, aus bisher noch unbekannter Ursache, in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden linken Fahrzeugfronten. Das Fahrzeug des 83-jährigen wurde durch die Kollision um 180 Grad gedreht. Der VW schleuderte auf den Gehweg. Beide Fahrer wurden durch den Aufprall schwer verletzt und nach Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Zweibrücken ein Gutachter eingeschaltet. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die Straße vollgesperrt. Die Ermittlungen dauern an.|pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell