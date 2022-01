Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Von der Fahrbahn abgekommen - Autofahrer schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Langwieden (ots)

Zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Renault-Fahrer kommt es am frühen Donnerstagabend auf der Landstraße zwischen Bruchmühlbach und Martinshöhe. Ein 54-jähriger Mann aus dem Kreis Kaiserslautern kommt in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem Leitpfosten und bleibt im Straßengraben liegen. Er wird von der Feuerwehr geborgen. Bei dem Unfall zieht er sich schwerste Verletzun-gen zu und muss in die Uniklinik Homburg verbracht werden. Der Wagen wird von einem Abschleppdienst geborgen und sichergestellt. Zur Unfallaufnahme muss die Strecke voll gesperrt werden. |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell