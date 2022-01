Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Durch Ablenkung mehrfach auf Gegenfahrbahn gefahren und den Verkehr gefährdet

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am 11.01.2022 gegen 13:30 Uhr wird durch einen Verkehrsteilnehmer ein Auto gemeldet, welches auf der B48 von Bad Kreuznach kommend in Richtung Alsenz Schlangenlinien fährt. Hierbei sei es mehrfach fast zur Kollision mit dem Gegenverkehr, unter anderem einem entgegenkommenden LKW, gekommen. In der Ortslage Alsenz konnte der 51- jährige Fahrer durch eine hinzugerufene Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum beim Fahrer festgestellt werden. Er gab an, dass ihm eine Zigarettenschachtel in den Fußraum gefallen sei und er diese während der Fahrt gesucht habe. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Zeugen, welche möglicherweise ebenfalls durch den Autofahrer auf der B48 gefährdet worden sind, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 bei der Polizeiinspektion Rockenhausen zu melden. |pirok

