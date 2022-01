Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug flüchtet nach Zusammenstoß mit einem Fußgänger

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Eine 15-Jährige Fußgängerin erscheint bei der Polizeiwache und meldet einen Verkehrsunfall. Dieser habe sich am Dienstag gegen 09:45 Uhr beim Überqueren des Fußgängerüberweges in der Glanstraße, Höhe der KSK, ereignet. Als die 15-Jährige Fußgängerin diesen überqueren wollte, kam bereits in Schrittgeschwindigkeit ein dunkelgrauer Kleinwagen mit ZW- Kennzeichen herangefahren. Sie vermutete aufgrund der Geschwindigkeit, dass das Fahrzeug anhalten wollte und betrat den Fußgängerüberweg. Anschließend wurde sie mit der Front des Fahrzeugs erfasst und kam zu Fall. Der Fahrzeugführer fuhr nach dem Unfall in Richtung Kübelberg davon, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem beteiligten Kleinwagen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Schöneberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell