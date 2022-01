Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Raser gestoppt

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 13:06 Uhr, stellte die Streifenbesatzung eines Kamerafahrzeugs der Polizei einen Mercedes Benz CLA 200 auf der B 55 aus Richtung Langenberg kommend fest. Der Fahrer beschleunigte sein Auto auf knapp 200 km/h. Die Polizeibeamten folgten ihm, und konnten mithilfe ihrer Messtechnik an Bord mehrere Geschwindigkeitsverstöße beweissicher festhalten. Bei erlaubten Tempo 100 wurden 175 km/h gemessen. Durch einen 70er Bereich bretterte der Mercedes-Fahrer mit Tempo 124 km/h. Letztlich fuhr er in einem 30er Baustellenbereich 77 km/h. Die Polizisten stoppten kurz darauf das Fahrzeug. Dem 21-jährigen Fahrer aus Lippstadt wurden die Aufnahmen des Kamerafahrzeugs gezeigt. Schlussendlich fragte er, ob er den Führerschein jetzt verlieren würde. Die Antwort der Beamten war ein eindeutiges "JA". Es braucht auch nicht viel Fantasie, um sich die Folgen eines Unfalls mit den gefahrenen Geschwindigkeiten vorzustellen. Der Raser muss mit einer Geldstrafe von 700,- EUR, drei Monaten Führerscheinentzug und 2 Punkten im Verkehrsstrafregister rechnen. (lü)

