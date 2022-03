POL-KN: (Insel Reichenau, Lkr. Konstanz) Erneuter Schilfbrand auf der Insel Reichenau - Wasserschutzpolizei bittet um Hinweise

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots) - Wegen eines in Brand geratenen Blumenkübels ist es am Dienstagnachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, zu einem Einsatz der Feuerwehr in der Alemannenstraße gekommen. Vermutlich hatte eine zuvor in dem Kübel ausgedrückte, jedoch nicht vollständig erloschene Zigarettenkippe ...

mehr