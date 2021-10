Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gaststätte

Lüdenscheid (ots)

Im südlichen Innenstadtbereich drangen ein oder mehrere Täter in eine Gaststätte an der Kölner Straße ein. In der Nacht vom 06.10.2021 auf den 07.10.2021 warfen sie einen Gullydeckel in eine Scheibe und gelangten in den Innenraum. Dort brachen sie Geldautomaten auf und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie unbemerkt. Der Betreiber bemerkte den Einbruch am nächsten Morgen und informierte die Polizei. Hinweise an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(becks)

