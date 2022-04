Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Unbekannte Täter zerkratzen sechs geparkte Pkws

Homberg (ots)

Fritzlar

Sachbeschädigung an sechs Pkws Tatzeit: 22.04.2022, 20:00 Uhr bis Samstag, 23.04.2022, 10:40 Uhr In der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag beschädigten unbekannte Täter sechs geparkte Pkws in der Neustädter Straße, indem sie den Fahrzeuglack zerkratzten. Die Täter begaben sich zu den Pkws und zerkratzten diese an den Seiten und zum Teil auf dem Dach. An den sechs Pkws, es handelt sich um einen blauen VW Beetle, einen weißen VW UP, einen roten Suzuki Ignis, einen grünen Opel Agila, einen weißen Davia Logan und einen grauen VW Golf, entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell