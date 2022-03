Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Buer: Pavillon am Nordring in Brand geraten

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag wurden die Polizei und Feuerwehr zu einem gemeinsamen Einsatz gerufen. Am Nordring, unweit der Brenner-Tor-Straße geriet aus bislang unbekannten Gründen ein freistehender Pavillon unter welchem Baustoffe (Holz, Styropor, etc.) gelagert wurden in Vollbrand. Bei Eintreffen der Polizei hatten die örtlichen Feuerwehren bereits mit den Löscharbeiten begonnen und könnten das Feuer schnell bekämpfen. Der Sachschaden am Pavillon sowie den untergestellten Baustoffen wird auf insgesamt 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf das Brandgeschehen oder die Ursache geben können und noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, werden gebeten sich unter 05422/920600 zu melden.

