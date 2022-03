Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht am Blumenmorgen - Polizei sucht Fahrer eines weißen Pkw

Osnabrück (ots)

Um 10.00 Uhr am Montagmorgen beobachtete ein Zeuge eine Unfallflucht an der Straße "Blumenmorgen". Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr in stadtauswärtige Richtung, als er zwischen dem "Grothausweg" und der Straße "Auf dem Klee" einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter touchierte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er ungehemmt weiter. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw in der Art eines kleinen Geländewagens mit einer geraden Hecklappe handeln. Das Kennzeichenfragment ??-LS 100 konnte abgelesen werden. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Pkw und dessen Fahrer unter 0541/327-2515 zu melden.

