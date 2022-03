POL-OS: Melle: Verfolgungsfahrt endet für 33-Jährigen mit zahlreichen Ermittlungsverfahren - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Dissen (ots) - In das Visier von Unbekannten gelangte in der Nacht zu Dienstag (23.00 Uhr bis 07.40 Uhr) ein Kfz-Betrieb an der Feldstraße. Durch Gewaltanwendung an einem Fenster gelangten die zunächst Täter in die Werkstatträumlichkeiten. Anschließend beschädigten sie noch eine Bürotür und entnahmen Bargeld aus diesem. Die Dissener Polizei bitte um Mithilfe ...

mehr