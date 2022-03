POL-OS: Osnabrück: Brandstiftung an Mehrfamilienhaus in der Wüste- Polizei sucht Zeugen

Fürstenau (ots) - In eine Praxis für Physiotherapie gelangten am Wochenende unbekannte Täter durch Gewaltanwendung an einem Fenster. In dem Gebäude an der Schorfteichstraße unweit der Kirchstraße entwendeten sie aus dem Foyer der Praxis eine Metallkassette samt Bargeld. Zeugen, die Beobachtungen zur Tat geben können, werden gebeten sich unter 05901/961480 zu ...

