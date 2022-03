POL-OS: Bramsche: Zeugen nach Einbruch in Baumarkt gesucht

Melle (ots) - Auf dem Weg von der Straße "Nordring" bis zur "Stüvestraße" hat eine 43-Jährige aus Melle am späten Sonntagnachmittag zwei Unfälle verursacht. Gegen 17.25 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Seat vom Typ "Cordoba" die Straße "Nordring" in südliche Richtung. Beim Einfahren in der Kreisverkehr zur "Markendorfer Straße" missachtete die Seatfahrerin ...

mehr