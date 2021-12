Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mountainbike aus Keller verschwunden, Diebe entkommen

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 1.50 Uhr, beobachteten Anwohner in der Felsenkellerstraße zwei unbekannte Diebe, die aus einem Mehrfamilienhaus ein Fahrrad schleppten und verschwanden. Wenig später entdeckte der Fahrradeigentümer, dass mehrere Keller im Haus aufgebrochen waren. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Mountainbike Specialized Epic Elite Carbon, WC 29 in schwarz. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 5500 Euro. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell