Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Buer: 43-Jährige verursachte zwei Unfälle binnen zwei Minuten

Melle (ots)

Auf dem Weg von der Straße "Nordring" bis zur "Stüvestraße" hat eine 43-Jährige aus Melle am späten Sonntagnachmittag zwei Unfälle verursacht. Gegen 17.25 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Seat vom Typ "Cordoba" die Straße "Nordring" in südliche Richtung. Beim Einfahren in der Kreisverkehr zur "Markendorfer Straße" missachtete die Seatfahrerin zunächst die Vorfahrt eines 57-jährigen Motorradfahrers. Bei einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kamen der Mann aus Bissendorf und seine 56-jährige Mitfahrerin zu Fall und verletzten sich leicht. Unbeirrt setzte die 43-Jährige ihre Fahrt fort. Wenige hundert Meter weiter beabsichtigte die Unfallflüchtige von der Straße "Nordring" nach rechts in die "Stüvestraße" einzubiegen. Dabei kam sie mutmaßlich aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrspur ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne sowie zwei Verkehrsschildern. Der beschädigte Seat war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, die 43-Jährige verletzte sich leicht. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen die Melleranerin ein. Die Ermittlungen insbesondere bezüglich eine möglichen Alkoholisierung der Seatfahrerin dauern derzeit an.

