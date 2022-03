Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frau mit Flasche beworfen

Stuttgart (ots)

Eine Frau wurde am vergangenen Samstagmorgen (19.03.2022) von einer PET-Flasche am Kopf getroffen und leicht verletzt. Gegen 10 Uhr am Samstag (19.03.2022) warf ein 32-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger am Stuttgarter Hauptbahnhof eine 0,3l PET-Flasche mit voller Wucht auf unbeteiligte Reisende und traf dabei eine 38-jährige Frau am Kopf. Diese trug Rötungen und leichte Kopfschmerzen davon. Eine sofortige ärztliche Untersuchung lehnte die Geschädigte ab. Der 32-Jährige konnte durch Einsatzkräfte der Bundespolizei, die sich zu diesem Zeitpunkt am Bahnsteig befanden, vorläufig festgenommen werden. Da sich der wohnsitzlose Mann mit der Festnahme nicht einverstanden zeigte, leistete er erheblichen Widerstand. Er wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Mann.

